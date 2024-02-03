В центре Афин произошел взрыв

По словам представителя полиции, никто не пострадал, хотя взрыв нанес значительный ущерб фасаду министерства и другим близлежащим зданиям.

По данным местных СМИ, за 40 минут до взрыва поступил анонимный звонок о заложенной взрывчатке.

Полицейские вовремя перекрыли улицу, сообщили в департаменте полиции Афин, добавив, что на месте происшествия работают эксперты по борьбе с терроризмом.

Подобные нападения в последние десятилетия совершали анархистские и левые подпольные организации, называвшие себя городскими партизанскими отрядами, совершавшими нападения с целью свержения правительства и мести за социальную несправедливость в стране.

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