В центре Афин произошел взрыв

Утром в субботу, 3 февраля, в центре Афин возле банка и Министерства труда взорвалась бомба, сообщает греческая телекомпания ERTnews.
По словам представителя полиции, никто не пострадал, хотя взрыв нанес значительный ущерб фасаду министерства и другим близлежащим зданиям.
По данным местных СМИ, за 40 минут до взрыва поступил анонимный звонок о заложенной взрывчатке.
Полицейские вовремя перекрыли улицу, сообщили в департаменте полиции Афин, добавив, что на месте происшествия работают эксперты по борьбе с терроризмом.
Подобные нападения в последние десятилетия совершали анархистские и левые подпольные организации, называвшие себя городскими партизанскими отрядами, совершавшими нападения с целью свержения правительства и мести за социальную несправедливость в стране.
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