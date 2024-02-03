Депутаты от оппозиции просят разъяснений по поводу планируемой оптимизации школьной сети

Депутатов интересует, сколько школ придется реформировать или закрыть без поддержки самоуправлений в соответствии с установленными Министерством образования и науки (МОН) критериями минимального количества учеников в группах классов, чтобы государство предоставило им дотацию на оплату труда учителей.

ЛПМ также просит предоставить список школ, в которых не хватает учеников в группах 1-3-х классов, 4-6-х классов, 7-9-х классов и 10-12-х классов.

Уже сообщалось, что количество учеников станет решающим критерием для оптимизации школьной сети. Если образовательное учреждение не соответствует количественным критериям с учетом допустимых отклонений и не является исключением, то реализация образовательных программ на этапе 1-9-х классов будет финансироваться из государственного бюджета пропорционально фактическому количеству учащихся по сравнению с оптимальной численностью класса, а оставшуюся часть самоуправление будет финансировать из собственного бюджета.

Жители нескольких самоуправлений выразили свое недовольство возможным закрытием школ.

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