Канада может передать Украине ракеты класса "воздух-земля", которые планировала утилизировать

Консерваторы требовали, чтобы либеральное правительство передало Украине десятки тысяч этих ракет. Лидер оппозиции Пьер Пуальевр в пятницу выступил с таким призывом, предложив на дебатах в Палате представителей законопроект, предусматривающий обновление соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной.

"Вместо того, чтобы вынуждать канадцев платить миллионы долларов за списание этого вооружение, оружие стоит передать Украине", - сказал он.

Министерство обороны Канады в пятницу признало, что ракеты считаются частью возможного пакета дальнейшей военной помощи. Представители министерства отметили, что проблема в том, что несмотря на на то, что у Канады по-прежнему есть десятки тысяч ракет и двигателей к ним, ни у всех из них есть боевые головки.

Представитель Минобороны подтвердил, что правительство рассматривает передачу ракет.

"Перед тем, как направить Украине оборудование, мы тесно сотрудничаем с Украиной, чтобы убедиться в том, что любая помощь соответствует ее военным нуждам, а также пересматриваем эффективность оборудования", - сообщил прессе Даниэль Минден.

"Мы следуем тому же процессу в отношении запасов ракет CRV7, которые вооруженные силы приобрели несколько десятилетий назад. Мы проводим проверки, чтобы убедиться в том, что это оборудование эффективно и безопасно для транспортировки в Украину перед любой возможной передачей", - добавил Минден.

CRV7 была разработана во время холодной войны, производилась компанией Bristol Aerospace в Виннипеге и считалась одной из самых мощных ракет класса "воздух-земля" своего времени, а во время афганской войны еще состояла на вооружении союзников.

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