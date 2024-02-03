Канада может передать Украине ракеты класса "воздух-земля", которые планировала утилизировать

Министерство обороны Канады рассматривает возможность передать Украине ракеты класса "воздух-земля" CRV7, которые планировали сдать на металлолом. В распоряжении вооруженных сил Канады есть 83 303 ракеты CRV7. Они были разработаны в 80-х годах прошлого века и изъяты из эксплуатации в начале 2000-х годов. Три года назад федеральное правительство подписало договор об уничтожении этих ракет в течение нескольких лет, пишет "Украинская правда".
Консерваторы требовали, чтобы либеральное правительство передало Украине десятки тысяч этих ракет. Лидер оппозиции Пьер Пуальевр в пятницу выступил с таким призывом, предложив на дебатах в Палате представителей законопроект, предусматривающий обновление соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной.
"Вместо того, чтобы вынуждать канадцев платить миллионы долларов за списание этого вооружение, оружие стоит передать Украине", - сказал он.
Министерство обороны Канады в пятницу признало, что ракеты считаются частью возможного пакета дальнейшей военной помощи. Представители министерства отметили, что проблема в том, что несмотря на на то, что у Канады по-прежнему есть десятки тысяч ракет и двигателей к ним, ни у всех из них есть боевые головки.
Представитель Минобороны подтвердил, что правительство рассматривает передачу ракет.
"Перед тем, как направить Украине оборудование, мы тесно сотрудничаем с Украиной, чтобы убедиться в том, что любая помощь соответствует ее военным нуждам, а также пересматриваем эффективность оборудования", - сообщил прессе Даниэль Минден.
"Мы следуем тому же процессу в отношении запасов ракет CRV7, которые вооруженные силы приобрели несколько десятилетий назад. Мы проводим проверки, чтобы убедиться в том, что это оборудование эффективно и безопасно для транспортировки в Украину перед любой возможной передачей", - добавил Минден.
CRV7 была разработана во время холодной войны, производилась компанией Bristol Aerospace в Виннипеге и считалась одной из самых мощных ракет класса "воздух-земля" своего времени, а во время афганской войны еще состояла на вооружении союзников.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!