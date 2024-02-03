ГУР сообщило о покушении на российского пилота в Энгельсе

Главное управление разведки Министерства обороны Украины в субботу, 3 февраля, в своем Telegram-канале сообщило о "расстреле" командира экипажа российского стратегического бомбардировщика ТУ-95 майора Олега Стегачева в Энгельсе. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.

По информации ведомства, в результате атаки майор Олег Стегачев получил огнестрельные ранения. Выжил ли военный, неизвестно. В ГУР прямо не взяли на себя ответственность за нападение, но заявили, что "всех военных преступников ждет расплата".

Российские СМИ не подтверждают информацию ГУР

Минобороны России не комментировало сообщение ГУР. Полиция сообщила местному телеканалу "Саратов 24", что проводит проверку. Официально об инциденте не сообщалось.

По данным саратовского издания "Взгляд-инфо", в результате стрельбы накануне вечером пострадал бывший военнослужащий, который уволился из вооруженных сил России еще в 2021 году и не принимал участия в войне против Украины.

Диверсии на территории России

Кроме того, ФСБ многократно заявляла о "предотвращении" покушений на российских журналистов и общественных деятелей, в числе которых назывались Владимир Соловьев, Константин Малофеев, Маргарита Симоньян и Ксения Собчак.

При этом на территории России были убиты Дарья Дугина и Владлен Татарский, а также совершено покушение на писателя и военного Захара Прилепина. Во всех этих инцидентах российская ФСБ обвиняла украинские спецслужбы. Украинская сторона прямо не подтверждала свою причастность к атакам.