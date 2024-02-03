Рейтинги партий: "Новое Единство" сохранило лидерство, наибольшее падение - у СЗК

Как сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения, если сравнивать с декабрьскими данными, то у "Нового Единства" зафиксирован небольшой рост - свои голоса за партию были бы готовы отдать 8,9% опрошенных, тогда как месяц назад таких людей было 8,3%.

Фото: Ekrānuzņēmums no LTV sižeta

За "Прогрессивных" в январе голосовать были готовы 7,7% респондентов, а месяцем ранее таких людей было 6,7%.

Самое большое падение в прошлом месяце пережил СЗК - с 7,8% до 6,7%, сообщает передача.

Фото: Ekrānuzņēmums no LTV sižeta

На этот раз большое число опрошенных на вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы прошли завтра, ответили "не знаю" - таких было 25,3%.

Всего в опросе приняли участие 1799 граждан.

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