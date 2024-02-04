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По всей Латвии обледенели дороги

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Обледенелая дорога. Иллюстративное фото
Обледенелая дорога. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Утром в воскресенье, 4 февраля, из-за гололеда было затруднено движение по дорогам в Латгале, Видземе и некоторых местах в Земгале и Курземе. Об этом сообщает Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Скользкие участки дороги посыпают противоскользящими материалами. К работам по содержанию дорог привлечена 91 единица зимней техники.

По региональным дорогам движение затруднено в Латгале и окрестностях Вентспилса, Елгавы, Огре, Лимбажи, Валки, Валмиеры, Бауски, Мадоне, Гулбене, Алуксне и Цесиса.

LVC предупреждает, что водители должны быть особенно внимательны при выборе скорости движения и соблюдать безопасную дистанцию.

На дорогах может образовываться так называемый черный лед, который особенно опасен, поскольку его трудно заметить.

Он появляется при замерзании водного конденсата. Чаще всего он может образоваться на мостах, путепроводах, в лесах, а также вблизи водоемов.

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