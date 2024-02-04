По всей Латвии обледенели дороги

Скользкие участки дороги посыпают противоскользящими материалами. К работам по содержанию дорог привлечена 91 единица зимней техники.

По региональным дорогам движение затруднено в Латгале и окрестностях Вентспилса, Елгавы, Огре, Лимбажи, Валки, Валмиеры, Бауски, Мадоне, Гулбене, Алуксне и Цесиса.

❄️🚗Šorīt Latgalē, Vidzemē un vietām Zemgalē, Kurzemē autoceļi apledo. Aicinām autovadītājus būt piesardzīgiem, izvēlēties drošu ātrumu un distanci. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus stādā 91 ziemas tehnikas vienība. 👉 https://t.co/RWLVpYM8RG pic.twitter.com/cnylm39uuq — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) February 4, 2024

LVC предупреждает, что водители должны быть особенно внимательны при выборе скорости движения и соблюдать безопасную дистанцию.

На дорогах может образовываться так называемый черный лед, который особенно опасен, поскольку его трудно заметить.

Он появляется при замерзании водного конденсата. Чаще всего он может образоваться на мостах, путепроводах, в лесах, а также вблизи водоемов.

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