Видео ⟩ "Разговорный язык во время операции - русский": молодые врачи призывают говорить в больницах на латышском

"Русский язык действительно для нас такой же чуждый, как китайский или другие языки", - рассказала программе Тина Луизе Чупане, которая через несколько месяцев получит диплом врача. Она подчеркивает, что говорит не только от своего имени, но и от имени нескольких других коллег - будущих врачей.

В детской больнице, где она собирается продолжать ординатуру, русский язык не требуется, но в других больницах у нее был иной опыт. Поэтому, опасаясь испортить отношения на рабочем месте, ее сокурсники боятся выступать на публике.

"Это чувство формируется у нас благодаря опыту, который мы получаем уже во время учебы, и, конечно, бывали ситуации, когда нам приходилось ездить на операции, а разговорный язык во время операции только русский, поэтому студент, не знающий, как говорить по-русски, может упустить информацию и знания, что тоже, конечно, мешает нам усвоить важные вещи до конца", - сказала будущий врач.

Один из действующих врачей на условиях анонимности, потому что опасается последствий на рабочем месте, подтвердил это - в некоторых отделениях больницы русский язык является языком повседневного общения, даже при обсуждении вопросов о пациентах. Однако он не понимает ни слова по-русски.

Молодые врачи подтвердили, что вопрос языка на работе может стать решающим для многих из них, даже если они сами хотят работать в Латвии.

Видео: Сюжет программы Panorāma

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