The Independent: Вагнеровцы вступают в "Африканский корпус"

"Россия, очевидно, была сосредоточена на Украине, и ее влияние на Ближнем Востоке, которое было довольно значительным, заметно уменьшилось. Теперь они (власти РФ. - Ред.) видят путь назад, и "Вагнер", как бы он ни назывался сейчас и в будущем, является очень полезным прокси. - цитирует издание неназванного западного чиновника из сферы безопасности. - Отличие от прежних времен заключается в том, что теперь она (ЧВК "Вагнер". - Ред.) будет находиться под прямым контролем Кремля, а не людей вроде Пригожина и его соратников. Нельзя отрицать, что сейчас в сфере безопасности образовался некоторый вакуум после того, что произошло с французами в Западной Африке, и Россия пытается заполнить его с помощью некоей ЧВК".