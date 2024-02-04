Страны, покупающие сжиженный природный газ (СПГ) в США, обеспокоены тем, что президент США Джо Байден приостановил новые экспортные проекты СПГ в США. Об этом сообщает журнал Spiegel, в своем материале. Правительство Японии, крупнейший покупатель американского СПГ в Азии, уже выразило обеспокоенность.
В конце января президент США Джо Байден приостановил утверждение заявок на новые проекты по экспорту природного газа, которые на тот момент еще ожидали рассмотрения или будут поданы в будущем.
Министерство энергетики заявило, что проведет более тщательное исследование экономического и экологического воздействия проектов, которое продлится несколько месяцев, после чего пройдут общественные слушания.
В мире крупнейшим покупателем сжиженного природного газа из США являются европейские страны.
Публично европейские чиновники не выражают никакой обеспокоенности. Например, в Берлине указали, что является основным поставщиком СПГ является Норвегия, но внутри американской промышленности говорят, что получают много вопросов о будущих поставках.
На решение Байдена об экспорте явно повлияла внутриполитическая ситуация - крупномасштабная добыча полезных ископаемых очень непопулярна среди экоактивистов, составляющих важную часть электората Демократической партии. В частности, в последние месяцы активисты яростно протестовали против строительства нового завода СПГ у берегов Луизианы, который в первую очередь нацелен на поставки газа в Германию.
Deutschland hat es viel gekostet, sich aus der Abhängigkeit von russischem Erdgas zu befreien. Doch der neue Partner USA ist womöglich nicht ganz so verlässlich wie erhofft, zeigt eine aktuelle Entscheidung Joe Bidens. https://t.co/ToSyLG5YSU— SPIEGEL Ticker (@SPIEGEL_alles) February 3, 2024
Оператор Venture Global уже подписал с немецкой госкомпанией контракты на ежегодную закупку более 6 млн тонн природного газа в течение 20 лет, начиная не позднее 2027 года.
Сейчас его будущее неопределенно. Venture Global выражает надежду, что администрация все же даст добро, поскольку проект очень важен для безопасности энергоснабжения Европы после прекращения поставок российского газа.
В то же время неясно, как долго может продлиться нынешняя приостановка экспорта СПГ из США.
Эксперты утверждают, что серьезных последствий в случае временной приостановки не будет, а после 2030 года спрос должен начать снижаться благодаря пакету мер по "озеленению" европейской экономики. Кроме того, другие страны, такие как Катар и Канада, расширяют экспорт, а в США имеется множество одобренных проектов, которые вскоре вступят в силу и в совокупности почти удвоят экспорт СПГ из США.
При этом бизнес-ассоциации Европы и Японии уже опубликовали совместное письмо Байдену, в котором говорят, что расширение производства очень важно для мировых рынков. Решение Байдена также подверглось критике со стороны некоторых демократов в Конгрессе США.
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