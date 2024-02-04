Оператор Venture Global уже подписал с немецкой госкомпанией контракты на ежегодную закупку более 6 млн тонн природного газа в течение 20 лет, начиная не позднее 2027 года.

Сейчас его будущее неопределенно. Venture Global выражает надежду, что администрация все же даст добро, поскольку проект очень важен для безопасности энергоснабжения Европы после прекращения поставок российского газа.

В то же время неясно, как долго может продлиться нынешняя приостановка экспорта СПГ из США.

Эксперты утверждают, что серьезных последствий в случае временной приостановки не будет, а после 2030 года спрос должен начать снижаться благодаря пакету мер по "озеленению" европейской экономики. Кроме того, другие страны, такие как Катар и Канада, расширяют экспорт, а в США имеется множество одобренных проектов, которые вскоре вступят в силу и в совокупности почти удвоят экспорт СПГ из США.

При этом бизнес-ассоциации Европы и Японии уже опубликовали совместное письмо Байдену, в котором говорят, что расширение производства очень важно для мировых рынков. Решение Байдена также подверглось критике со стороны некоторых демократов в Конгрессе США.

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