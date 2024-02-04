Политолог: падение рейтинга СЗК связано с проблемами в самоуправлениях и школьной сети

Эти процессы самым непосредственным образом влияют на электорат партии, который в основном состоит из сельских жителей. Политолог считает, что люди не чувствуют достаточно сильной поддержки со стороны СЗК, особенно в вопросе школьной сети - "слабые попытки" партии не убедили электорат.

Политолог также обратил внимание на изменение рейтинга "Прогрессивных", который поднялся на один процентный пункт и вернулся на свою позицию сентября 2023 года. В то же время министры, представляющие партию в правительстве, не выделяются или выделяются "не в лучшем свете", отметил эксперт, приведя в пример министра сообщения Каспарса Бришкенса. Он предполагает, что в данном случае и отрицательная известность могла привлечь внимание общества.