Названа самая посещаемая жителями Латвии платформа интернет-торговли в декабре

Данные банковских карт свидетельствуют, что вторым по посещаемости в декабре прошлого года был сайт csdd.lv, а далее следует китайская торговая платформа AliExpress. Онлайн-покупки airBaltic занимают четвертое место, а пятерку самых популярных интернет-магазинов замыкает приложение по доставке товаров и еды Wolt.

Самый большой рывок в декабре показал интернет-магазин Temu, объемы продажи которого позволили ему опередить таких популярных торговцев одеждой, как AboutYou и Farfetch.

Руководитель отдела карт и платежей банка Citadele Андрис Лаздиньш пояснил, что праздники в конце года делают декабрь одним из самых загруженных периодов для интернет-магазинов во всем мире. Данные подтверждают, что в декабре на большинстве сайтов электронной коммерции зафиксирован рост объемов покупок, тогда как в очной торговле есть отрасли - например, здравоохранение, - где покупки снизились.

Лаздиньш допускает, что этой тенденции, вероятно, также способствует качество площадок э-коммерции - на латвийский рынок выходят новые международные интернет-магазины, а также местных торговцев все чаще можно встретить не только на праздничных базарчиках, но и на интернет-платформах.

В декабре на 86% выросло число покупок в приложении Neste Latvija, наблюдался рост и на таких платформах, как интернет-магазин Rimi (на 40%), elektrum.lv (13%) и Apple store (22%).

В последнем месяце года значительный рост сегмента дистанционных покупок зафиксирован и в автомобильном секторе, где покупок было зарегистрировано почти в пять раз больше, чем в 2022 году. Жители в два раза чаще совершали дистанционные покупки на заправках, а также приобретали туристические услуги. При этом дистанционные покупки в ресторанах совершались на 43% чаще, чем годом ранее.

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