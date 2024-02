"Грэмми-2024": Тейлор Свифт установила рекорд; почти все главные награды получили женщины

Тейлор Свифт также получила награду за лучшее вокальное поп-исполнение . Во время награждения артистка заявила, что 19 апреля выпустит новый альбом The Tortured Poets Department.

Билли Айлиш получила "Грэмми" за лучшую песню года - What Was I Made For? из фильма "Барби" (этот же трек выиграл в номинации "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа").