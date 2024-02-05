"Грэмми-2024": Тейлор Свифт установила рекорд; почти все главные награды получили женщины

Так, певица установила рекорд, став первой, кто получал "Грэмми" за лучший альбом четыре раза. Она обошла Фрэнка Синатру, Пола Саймона и Стиви Уандера - они трижды получали награду в той же номинации.

Тейлор Свифт также получила награду за лучшее вокальное поп-исполнение. Во время награждения артистка заявила, что 19 апреля выпустит новый альбом The Tortured Poets Department.

Главные награды получили женщины

Билли Айлиш получила "Грэмми" за лучшую песню года - What Was I Made For? из фильма "Барби" (этот же трек выиграл в номинации "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа").

Лучшей записью года стала песня Майли Сайрус Flowers.

Виктория Моне одержала победу в номинациях "Лучший новый артист" и "Лучший R&B-альбом" (альбом Jaguar II). "Лучшая песня в стиле R&B" - Snooze певицы SZA. Та же артистка получила приз в категории "Лучший прогрессивный R&B-альбом" за работу SOS.

Рэпер Killer Mike получил премию за "Лучший рэп-альбом" (Michael), а также победил в номинациях "Лучшая рэп-песня" и "Лучшее рэп-исполнение" (трек Scientists & Engineers). Однако после награждения полиция задержала артиста, которого подозревают в нанесении побоев.

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