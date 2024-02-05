Назван самый привлекательный европейский язык

В предыдущем опросе, опубликованном в 2017 году, французский был признан самым сексуальным языком, но сейчас его обогнал другой язык.

Опрос этого года показал, что итальянский язык в настоящее время считается самым привлекательным языком в мире.

По данным платформы изучения языков Babbel, итальянский язык получил наибольшее количество голосов в нескольких категориях - как "самый сексуальный", "романтичный" и "страстный" язык.

Немецкий был признан самым "прямым" языком, а британский английский победил в категории "вежливых" языков.

Объясняя, почему так много людей привлекает итальянский язык, языковой эксперт Babbel Ноэль Вольф отметила DailyMail, что важным фактором является тон языка.

"Есть определенные характеристики итальянского языка, которые могут способствовать его привлекательности. "Взлеты" и "падения" итальянского произношения могут создать музыкальное звучание, которое люди находят привлекательным и зазывающим. Некоторые фонетические особенности - например, произношение звука "р" - в итальянском языке отличаются, что многим так нравится", - пояснила эксперт.

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