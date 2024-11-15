Видео "30 тысяч на нормальную жизнь": Стужук показала расходы на семью в Латвии

"Много это или мало?" - спросила Стужук в конце видео. При этом многие комментаторы встали на сторону знаменитости, подчеркивая, что такие траты в большой семье на деле оказываются "не такими уж и большими", а ругать за хороший уровень жизни - неправильно.

Некоторые, впрочем, были другого мнения. "Очень хотелось бы поменьше вы***ться, но пока нет такой возможности", - написал один из пользователей соцсети. Через несколько часов этот комментарий исчез.

Напомним, что после вторжения России в Украину София переехала в Латвию. Она замужем за Антоном Левданским, гражданином Латвии, с которым познакомилась, когда начала жить здесь. В прошлом году пара поженилась и у них родилась дочь Василиса.

Ее первые трое детей родились в браке с энтузиастом фитнеса Дмитрием Стужуком, который скончался в октябре 2020 года из-за осложнений после Covid-19.

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