Украинская блогер София Стужук, проживающая сейчас в Латвии, поделилась в своем Instagram, сколько они с мужем тратят на жизнь в Латвии. В списке инфлюенсера оказались дом за 4 тыс. евро в месяц, 1000 евро на коммунальные, 5 тыс. евро на продукты, капельница за 200 евро и многое другое. Многие комментаторы живо отреагировали на откровения блогера.
Видео ⟩ "30 тысяч на нормальную жизнь": Стужук показала расходы на семью в Латвии
Видео появилось в соцсетях Стужук вечером 14 ноября.
Вот какие расходы, по подсчетам Софии, несет ее семья ежемесячно:
- Дом "6 плюс одна комната" - 4 тысячи евро
- коммунальные услуги - 1 тысяча евро
- школа для двух старших детей - 5 тысяч евро
- садик - 200 евро
- продукты + рестораны - 5 тысяч евро
- няня - 1500 евро
- офис мужа - 1000 евро
- команды Стужук и ее мужа - от 5 до 10 тысяч евро
- одна капельница - от 200 евро
"Да, здесь мы не экономим", - сказала знаменитость в видео, подчеркнув, что ее семья состоит из восьми человек (одним из которых она все еще беременна). На видео видно, как семья Стужук посещает торговый центр Akropole, супермаркет Maxima и другие места в столице.
В итоге "только базовые ежемесячные расходы" на семью Стужук оценила в 20 тысяч евро. "Нормальную жизнь", которая включает в себя путешествия, содержание и ремонт машин, инвестиции, брендовые вещи и т. д., инфлюенсер оценила в 30 тысяч евро, а "более менее прогрессивную" - от 50 тысяч евро.
"Много это или мало?" - спросила Стужук в конце видео. При этом многие комментаторы встали на сторону знаменитости, подчеркивая, что такие траты в большой семье на деле оказываются "не такими уж и большими", а ругать за хороший уровень жизни - неправильно.
Некоторые, впрочем, были другого мнения. "Очень хотелось бы поменьше вы***ться, но пока нет такой возможности", - написал один из пользователей соцсети. Через несколько часов этот комментарий исчез.
Напомним, что после вторжения России в Украину София переехала в Латвию. Она замужем за Антоном Левданским, гражданином Латвии, с которым познакомилась, когда начала жить здесь. В прошлом году пара поженилась и у них родилась дочь Василиса.
Ее первые трое детей родились в браке с энтузиастом фитнеса Дмитрием Стужуком, который скончался в октябре 2020 года из-за осложнений после Covid-19.
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