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Aleksandrs Ovsjaņņikovs

Шеф-повар Алексеев рассказал, как сделать котлеты особенно вкусными

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Котлеты
Котлеты Фото: Paulik_by/SHutterstock.com

Котлеты - блюдо, которое мы с удовольствием готовим как в обычные дни, так и не праздники. Не секрет, что практически у каждого есть свой особой рецепт, ингредиент или способ приготовления. Но всегда стоит попробовать и что-то новое.

Кто-то добавляет в котлеты намоченный белый хлеб, другие - манку, кто-то - свежий лук и чеснок, другие натирают картофель, кто-то кладет зелень, а некоторые - кусочек сала.

Шеф-повар Лаурис Алексеев в передаче Šefu gaidījāt? поделился своим рецептом прекрасных котлет, в котором

в фарш добавляют обжаренный лук, манку и сливки, позволяя манке разбухнуть в них.

Еще одна фишка для тех, кому не нравится пачкать руки, замешивая фарш - можно использовать блендер.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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