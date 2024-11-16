Котлеты - блюдо, которое мы с удовольствием готовим как в обычные дни, так и не праздники. Не секрет, что практически у каждого есть свой особой рецепт, ингредиент или способ приготовления. Но всегда стоит попробовать и что-то новое.
Шеф-повар Алексеев рассказал, как сделать котлеты особенно вкусными
Кто-то добавляет в котлеты намоченный белый хлеб, другие - манку, кто-то - свежий лук и чеснок, другие натирают картофель, кто-то кладет зелень, а некоторые - кусочек сала.
Шеф-повар Лаурис Алексеев в передаче Šefu gaidījāt? поделился своим рецептом прекрасных котлет, в котором
в фарш добавляют обжаренный лук, манку и сливки, позволяя манке разбухнуть в них.
Еще одна фишка для тех, кому не нравится пачкать руки, замешивая фарш - можно использовать блендер.
Подробнее смотрите в сюжете передачи:
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