"И я хочу сказать спасибо своей прекрасной жене Мелании", - сладко заметил во время своей победной речи после второй победы на выборах президента США Дональд Трамп, повернувшись к ней. Она стоит рядом, верная, как собака. Ее улыбка и жест народу - прекрасно выученная команда при свете вспышек. Нежная рука с идеальным маникюром, мокнущая в потной лапе Дональда, тоже выполняет свою функцию. И, конечно же, крепкий поцелуй Дональда в щеку заслуживает уважения. Но о чем на самом деле в тот момент думала Мелания?

Бывшая первая леди США Мелания (54) снова согласилась взять на себя роль первой леди. Или же - у нее даже не было иного выбора, кроме как следить за политическими шагами и аферами своего мужа. Мелания, которая обычно предпочитает приватность, продолжает оказывать Трампу свою поддержку, несмотря на то, что пережила много смущающих моментов в связи с осуждением мужа за подделку бизнес-записей, касающихся денежных платежей порнозвезде, которая утверждала, что у нее был секс с Дональдом Трампом. Как все это началось и дошло до такого кошмара, который Мелании придется терпеть еще четыре года? И почему она это делает?