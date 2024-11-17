Назван лучший в мире сыр

В этом году на конкурсе World's Best Cheese Awards, крупнейшем с момента его основания в 1988 году, в португальском городе Визеу было представлено 4786 сыров из 47 стран, которые оценивали 240 экспертов со всего мира.

Сыр, произведенный в португальском регионе Суальейра на небольшой фабрике Quinta do Pomar, где работают 10 человек, получил наивысшую оценку из 14 финалистов, среди которых было не менее пяти швейцарских сыров, а также продукты из Бразилии, США, Норвегии, Италии, Германии и Испании.

"Он очень сбалансированный... сочный, - сказал португальский экспортер сыра Мануэль Майя, один из членов международного жюри. - Это действительно отличное сочетание белка и жира. Это действительно фантастический сыр".

Стоит отметить, что в этом конкурсе судейство - само по себе зрелище. После выступления местных барабанщиков судейские команды разместились за 104 столами в главном зале арены Pavilhão Multiusos de Viseu, на каждом из которых было около 40 сыров разных форм, цветов, размеров, возраста и текстуры.

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