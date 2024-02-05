"Яндекс" объявил о продаже бизнеса в России

Yandex N.V. заявляет, что продаст эти подразделения, на долю которых приходится до 95% общего дохода, активов и сотрудников группы, консорциуму российских инвесторов за 475 млрд рублей (4,7 млрд евро).

Сделка является одной из крупнейших в то время, когда международные компании уходят с российского рынка после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Кроме того, сделка положила конец почти 20-летним инвестициям Запада в российского гиганта информационных технологий "Яндекс".

Yandex N.V., акции которой котируются на фондовой бирже США, уже более 18 месяцев рассматривала возможность продажи своего бизнеса.

Холдинговая компания сохранит некоторые международные направления бизнеса Yandex, в том числе облачные вычисления и платформы данных с поддержкой искусственного интеллекта, а также технологии беспилотных автомобилей.

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