В прошлом году удвоилось количество электротравм у детей

В то же время в прошлом году увеличилось и количество случаев поражения током взрослых - если в 2022 году было зарегистрировано 25 случаев, то в прошлом году - 27, в том числе два со смертельным исходом.

Как указали в Sadales tīkls, основные причины электротравм среди детей остались прежними - неизолированные провода и засовывание мелких предметов в розетки.

Самому маленькому ребенку, пострадавшему от удара током в 2023 году, было меньше двух месяцев. Ребенок коснулся электрических проводов в квартире и после травмы был доставлен в больницу. Еще одного ребенка ударило током при попытке вставить ножницы в розетку, а другого - при вытаскивании неисправного зарядного устройства для смартфона.

Как отмечает эксперт по электробезопасности учебного центра Sadales tīkls Артур Шматс, число электротравм после снижения в течение нескольких предыдущих лет в прошлом году выросло, при этом дети

чаще всего получают травмы, когда остаются без присмотра взрослых.

Предприятие подчеркивает, что в доме, где есть дети, необходимо позаботиться о безопасности розеток, выбирая розетки с защитным механизмом или крышкой, а также следить за тем, чтобы детям не были доступны электрические провода, небезопасные розетки, электроприборы под напряжением и зарядные устройства.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!