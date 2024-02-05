Фото ⟩ Учения в проруби: как латвийские солдаты и боевая группа НАТО тренируют выносливость

В ходе военной подготовки военнослужащие изучают технику передвижения на лыжах по местности, обустройство лагеря зимой, навыки выживания в случае падения под лед, обслуживание техники и вооружения. Также выполняются задачи по боевой стрельбе.

Галерея: Латвийские солдаты и боевая группа НАТО тренируют выносливость в проруби

Это одно из военных учений, в ходе которых латвийские солдаты тренируют иностранных солдат, в том числе военнослужащих операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve) и солдат боевой группы расширенного присутствия НАТО.

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