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Фото ⟩ Учения в проруби: как латвийские солдаты и боевая группа НАТО тренируют выносливость

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Учения в проруби: как латвийские солдаты и боевая группа НАТО тренируют выносливость
Учения в проруби: как латвийские солдаты и боевая группа НАТО тренируют выносливость Фото: Aizsardzības ministrija/Armīns Janiks

В ходе учений "Зима" военнослужащие тренируются выполнять служебные задачи в зимних условиях. По информации, опубликованной Латвийской армией, тренировки проходят на Адажском полигоне или в Алуксне.

В ходе военной подготовки военнослужащие изучают технику передвижения на лыжах по местности, обустройство лагеря зимой, навыки выживания в случае падения под лед, обслуживание техники и вооружения. Также выполняются задачи по боевой стрельбе.

Галерея:  Латвийские солдаты и боевая группа НАТО тренируют выносливость в проруби

Это одно из военных учений, в ходе которых латвийские солдаты тренируют иностранных солдат, в том числе военнослужащих операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve) и солдат боевой группы расширенного присутствия НАТО.

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