Организаторы: в акции протеста фермеров участвовало 2000 единиц техники

В акции протеста крестьян, которая прошла в понедельник, 5 февраля, в 16 городах Латвии, было задействовано в общей сложности около 2000 единиц техники, заявил агентству LЕТА председатель правления общества "Крестьянский сейм" Юрис Лаздиньш.
"Общее количество задействованных единиц техники - около 2000. Это лишь говорит о том, что проблемы актуальные, давние и наболевшие. Поэтому должны прислушаться и Министерство земледелия, и правительство в целом, чтобы нам больше не приходилось проводить такие акции, чтобы правительство начало что-то делать", - сказал Лаздиньш.
Он добавил, что, например, в центр Елгавы в понедельник прибыло около 200 единиц техники.
Лаздиньш также отметил, что оценивает отзывчивость фермеров и проведение акции протеста очень положительно, хотя мероприятие было организовано в очень короткие сроки. Председатель правления "Крестьянского сейма" также сказал, что в ближайшие три дня может стать ясно, последуют ли улучшения.
Галерея: Протест фермеров в Даугавпилсе
Он добавил, что в настоящее время
фермеры получили приглашение на встречу от Министерства финансов и от спикера Сейма.
"Эти встречи уже запланированы - назначены даты и время. Премьер, к сожалению, до сих пор не дала о себе знать. Она - глава правительства и тоже играет роль в вопросах, которые мы озвучили. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время получим приглашение и от нее", - сказал Лаздиньш.
Протестующие фермеры ждут от правительства выполнения требований
В Бауске в протесте участвовали более 100 фермеров на тракторах и автомобилях, рассказала агентству LЕТА организатор местного протеста Лиене Грантиня. Она отметила, что отклик среди представителей отрасли превзошел ожидания.
Как заявили протестующие фермеры, в первую очередь их беспокоит импорт российского зерна и зеленый курс Евросоюза (ЕС). Фермеры соблюдают введенные против России санкции и перестали пользоваться российскими минеральными удобрениями, перейдя на более дорогие альтернативы. Кроме того, латвийские крестьяне должны соблюдать условия зеленого курса Евросоюза (ЕС), а Россия выводит на рынок и продает дешевое зерно, у которого таких ограничений нет, что искажает конкуренцию.
"Мы не можем конкурировать с ценами на российское топливо и минеральные удобрения. Мы - та часть общества, которая взвалила на себя груз санкций", - заявил владелец крестьянского хозяйства "Эрини" Андрис Грантиньш. Он подчеркнул, что для фермеров важно, чтобы в отрасли был порядок и принимались долгосрочные решения, так как именно фермеры живут в латвийских селах и именно они формируют Латвию, а не чиновники, которые сидят в кабинетах.
Как сообщалось, в понедельник в Лиепае, Салдусе, Талси, Тукумсе, Кулдиге, Елгаве, Добеле, Бауске, Екабпилсе, Айзкраукле, Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Гулбене, Лимбажи и Огре прошли акции протеста крестьян.
Протестами фермеры хотят добиться немедленного запрета на импорт российских и белорусских продовольственных продуктов без переходного периода, восстановления пониженной ставки НДС в размере 5% на характерные для Латвии фрукты, ягоды и овощи, сокращения бюрократии в сельскохозяйственной отрасли, более широкого доступа к программам страхования и оборотных средств, а также отказа от земельных обременений на национальном уровне или других ограничений на землепользование.
Как ранее заявил председатель правления "Крестьянского сейма" Юрис Лаздиньш, после внеочередного собрания фермеров в ноябре прошлого года, на котором они подали Министерству земледелия свои требования по улучшению ситуации в отрасли, пока выполнено только одно. "Чаша терпения латвийских фермеров переполнена и льется через край. С сожалением приходится констатировать, что нынешнее правительство особенно отличается своим высокомерием и безразличием", - сказал Лаздиньш.
Галерея: Протест фермеров под Бауской
В свою очередь Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (СССО) направил премьер-министру Эвике Силине, министру земледелия Арманду Краузе и министру финансов Арвилу Ашераденсу открытое письмо о грядущих изменениях в налоговой политике, касающихся критически важных для деятельности, конкурентоспособности и существования сельского хозяйства вопросов.
В письме отмечается, что для фермеров важен вопрос о сниженной ставке НДС на продовольственные продукты, в том числе не только на характерные для Латвии свежие фрукты, овощи и ягоды, но и на другие продукты.
Также фермеры обращают внимание на важность отмены подоходного налога на сельскохозяйственные субсидии, изменения кадастровой стоимости и ставок налога на недвижимость, программу сезонных сельхозработников, вопрос о дизтопливе для нужд сельского хозяйства, а также налоговых льгот для продавцов при продаже земли фермерам.
СССО подчеркивает, что в Латвии фермеры находятся в особенно сложной ситуации. Они уже терпят убытки от неравноценной поддерживающей политики Европейского союза (ЕС), в то время как влияние зеленого курса ЕС постоянно увеличивает себестоимость продукции, а доходы от реализации продукции зачастую едва покрывают себестоимость или даже приносят убытки.
Война в Украине также осложняет работу фермеров. Несмотря на то, что они поддерживают борьбу Украины с Россией, им нужны четкие ответы на вопросы, важные для планирования сельскохозяйственной деятельности, а также предсказуемая государственная политика, подчеркнули в СССО.
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