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На Саркандаугаве пьяная за рулем пыталась подкупить полицию 1000 евро и драгоценностями

rus.tvnet.lv
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Алкометр
Алкометр Фото: Edijs Pālens/LETA

В рижском микрорайоне Саркандаугава задержана пьяная женщина за рулем, предложившая полиции в качестве взятки 1000 евро и драгоценности, сообщает Госполиция.

Утром в понедельник, 5 февраля, в Государственную полицию поступил вызов от местного жителя о, возможно, пьяном водителе автомобиля Volkswagen на улице Твайка в Риге.

Сотрудники полиции установили, что за рулем автомобиля находилась женщина 1991 года рождения в состоянии алкогольного опьянения более двух промилле и без водительских прав.

Во время остановки автомобиля женщина предложила полицейскому взятку в размере 1000 евро и драгоценности, чтобы избежать ответственности. Правоохранители задержали женщину и поместили ее в место временного содержания.

По допущенным нарушениям полиция возбудила два уголовных производства - за дачу взятки и управление транспортным средством без прав и в нетрезвом виде.

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