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СМИ: при обстреле кафе в Лисичанске погиб "министр" ЛНР

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"Министр по чрезвычайным ситуациям" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Алексей Потелещенко
"Министр по чрезвычайным ситуациям" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Алексей Потелещенко Фото: S8gy2AEgVRHyS2Q/"X"

В субботу, 3 февраля, в результате удара по кафе в Лисичанске погиб "министр по чрезвычайным ситуациям" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Алексей Потелещенко, сообщил представитель СМИ непризнанной республики, пишет украинское информационное агентство УНИАН.

Днем 5 февраля российские СМИ также сообщили о смерти Потелещенко. Сообщается, что были убиты еще двое депутатов.

Днем 3 февраля произошло нападение на оккупированный РФ украинский город Лисичанск в Луганской области. Российские военные заявили, что в результате удара по пекарне и популярному кафе погибли 28 жителей, однако местные жители утверждают, что в момент нападения в ресторане собрались оккупационные военные, сообщают иностранные СМИ.

4 февраля в регионе был объявлен траур.

По информации МЧС России, удалось спасти 10 человек, четверо из них находятся в очень тяжелом состоянии.

Журналисты Reuters оценили видеозапись МЧС с места происшествия и пришли к выводу, что снаряд попал в ресторан "Адриатик", расположенный на улице Московской.

Они указали, что об этом свидетельствуют дизайн и цвет разрушенного здания, а также вывеска, совпадающая с материалами дела. Однако агентство не смогло точно определить, когда была сделана эта запись, поэтому реальной ясности относительно времени и даты съемки нет.

Местные жители сообщают в соцсетях, что в этом ресторане "обедали российские солдаты", пишет "Астра".

По данным Следственного комитета России, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня Himars.

МИД России назвал это нападение "террористическим актом".

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