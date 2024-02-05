СМИ: при обстреле кафе в Лисичанске погиб "министр" ЛНР

Днем 5 февраля российские СМИ также сообщили о смерти Потелещенко. Сообщается, что были убиты еще двое депутатов.

Днем 3 февраля произошло нападение на оккупированный РФ украинский город Лисичанск в Луганской области. Российские военные заявили, что в результате удара по пекарне и популярному кафе погибли 28 жителей, однако местные жители утверждают, что в момент нападения в ресторане собрались оккупационные военные, сообщают иностранные СМИ.

4 февраля в регионе был объявлен траур.

По информации МЧС России, удалось спасти 10 человек, четверо из них находятся в очень тяжелом состоянии.

❗#Lysychansk at the moment. The number of dead orcs stand at 28 after HIMARS arrivals at the cafe where about 30 high-profile russian military were at that moment. pic.twitter.com/1QNgKqbsvH — АЗОВ South (@Azovsouth) February 3, 2024

Журналисты Reuters оценили видеозапись МЧС с места происшествия и пришли к выводу, что снаряд попал в ресторан "Адриатик", расположенный на улице Московской.

Они указали, что об этом свидетельствуют дизайн и цвет разрушенного здания, а также вывеска, совпадающая с материалами дела. Однако агентство не смогло точно определить, когда была сделана эта запись, поэтому реальной ясности относительно времени и даты съемки нет.

Местные жители сообщают в соцсетях, что в этом ресторане "обедали российские солдаты", пишет "Астра".

Ukraine has superior intel and repeatedly gets these jackpots https://t.co/DOOWYy6puq — Aki Heikkinen (@akihheikkinen) February 3, 2024

По данным Следственного комитета России, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня Himars.

МИД России назвал это нападение "террористическим актом".

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