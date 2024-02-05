Силиня: Бришкенс честно и открыто решал проблемные вопросы отрасли сообщения

После коалиционного собрания премьер отметила, что никто из представителей формирующих правительство партий не поддерживает предложение Национального объединения об отставке Бришкенса.

Силиня считает, что Бришкенс получил "тяжелое наследство" от бывшего министра сообщения Яниса Витенбергса, а также предыдущего министра. Премьер-министр заявила, что и Нацобъединению определенно очень хорошо известно, сколько трудных вопросов находится в ведении Министерства сообщения.

По словам премьер-министра, Бришкенс объяснил, каким видит решение вопроса АО Pasažieru vilciens (PV) и производителя электропоездов Škoda Vagonka, которое обеспечит жителям транспорт для попадания из пункта А в пункт Б и одновременно - жесткое выполнение требований договора.

С учетом железного занавеса, за которым теперь находятся российский и белорусский рынки, очевидно, что у транзита и в сфере сообщения в целом и впредь будет много проблем, уверена Силиня.

Как сообщалось, оппозиционное Нацобъединение предложило Сейму выразить недоверие министру сообщения Бришкенсу, обосновав это неспособностью министра взять на себя ответственность за руководство отраслью.

По мнению Нацобъединения, из-за политической безответственности и профессиональной недееспособности Бришкенса поставлено под угрозу дальнейшее экономическое развитие регионов Латвии, а также существенно ограничены возможности получения жителями Латвии основных услуг.

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