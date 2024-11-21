ВИДЕО "Мне было страшно." В Торнякалнсе ликвидирован крупный пожар

С двух часов ночи парк Аркадия и его окрестности озаряли проблесковые маячки. Пожарные пытались потушить старую промышленную постройку, из которой искры разлетались прямо на улицу.

"Вся улица была заполнена пожарными. Они бегали, кричали, не могли найти, куда поставить шланг. Мне было страшно," - делится впечатлениями местная жительница Эвита, ставшая очевидцем событий.

Сгоревший дом давно не обслуживается и не используется. Однако местные жители заметили, что в нем часто ночуют бездомные.

Как уточняет программа Degpunktā, это не первый случай возгорания в этом районе. Несколько лет назад злоумышленники подожгли несколько соседних зданий.

Видео: сюжет программы Degpunktā

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