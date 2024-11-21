Мэр Даугавпилса создает партию Sarauj, Latgale!

В четверг вечером было распространено анонимное сообщение о том, что 23 ноября в 11:00 в помещениях Даугавпилсского университета на ул. Виенибас, 13, состоится учредительное собрание партии Sarauj, Latgale!. Заявление подписала организационная команда партии Sarauj, Latgale!, не указав никаких конкретных контактных данных.

Новую партию еще этой осенью обещал учредить избранный в свое время от партии "Согласие" мэр Даугавпилса Элксниньш, который в январе 2023 года объявил о выходе из "Согласия".

Ответив на звонок журналиста, Элксниньш сохранил интригу: не опроверг, но и не подтвердил информацию о том, что Sarauj, Latgale! станет его новой партией, но призвал посетить собрание и получить информацию там.

В распространенном от имени будущей партии сообщении сказано, что на учредительном собрании будут представлены идеология, цели и планы партии.

Средствам массовой информации для участия в собрании требуется аккредитация с предъявлением удостоверения представителя СМИ. Аккредитованным журналистам будет обеспечен доступ к материалам мероприятия и возможность взять интервью у руководства партии в субботу в 15 часов.

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