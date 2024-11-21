Президент Латвии Эдгар Ринкевич выдвинул бригадного генерала, командира Земессарда Каспара Пуданса на пост командующего Национальными вооруженными силами (НВС), сообщает LETA.
На пост командующего НВС выдвинут Каспар Пуданс
Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, в соответствии с законом о Национальных вооруженных силах, президент направил в Сейм предложение утвердить Пуданса на этой должности.
"Оценивая профессиональный опыт, образование и квалификацию генерала Пуданса, а также его навыки и способности к сотрудничеству, продемонстрированные в должности командира Земессардзе, я считаю его подходящей кандидатурой на пост командующего Национальными вооруженными силами", - отметил президент.
Ринкевич подчеркнул, что от нового командующего НВС он ожидает четких и эффективных действий, направленных на укрепление обороноспособности страны.
"Для достижения этой цели важно совершенствовать наши возможности сдерживания и защиты на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве. Необходимо мотивировать каждого военнослужащего, вдохновлять граждан, развивать технологии и работать плечом к плечу с союзниками по НАТО", - добавил президент.
Ранее агентство LETA сообщало, что министр обороны Андрис Спрудс предложил президенту четыре кандидатуры, из которых в финале остались двое.
Согласно данным программы De facto Латвийского телевидения, на пост рассматривались Каспар Пуданс и бригадный генерал, начальник Объединенного штаба Георг Керлинс.
Действующий командующий НВС Леонид Калныньш завершит свои полномочия в январе 2025 года. Командующего НВС утверждает Сейм сроком на четыре года по предложению президента.
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