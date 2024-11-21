На пост командующего НВС выдвинут Каспар Пуданс

Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, в соответствии с законом о Национальных вооруженных силах, президент направил в Сейм предложение утвердить Пуданса на этой должности.

"Оценивая профессиональный опыт, образование и квалификацию генерала Пуданса, а также его навыки и способности к сотрудничеству, продемонстрированные в должности командира Земессардзе, я считаю его подходящей кандидатурой на пост командующего Национальными вооруженными силами", - отметил президент.

Ринкевич подчеркнул, что от нового командующего НВС он ожидает четких и эффективных действий, направленных на укрепление обороноспособности страны.

"Для достижения этой цели важно совершенствовать наши возможности сдерживания и защиты на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве. Необходимо мотивировать каждого военнослужащего, вдохновлять граждан, развивать технологии и работать плечом к плечу с союзниками по НАТО", - добавил президент.

Ранее агентство LETA сообщало, что министр обороны Андрис Спрудс предложил президенту четыре кандидатуры, из которых в финале остались двое.

Согласно данным программы De facto Латвийского телевидения, на пост рассматривались Каспар Пуданс и бригадный генерал, начальник Объединенного штаба Георг Керлинс.

Действующий командующий НВС Леонид Калныньш завершит свои полномочия в январе 2025 года. Командующего НВС утверждает Сейм сроком на четыре года по предложению президента.

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