Трамп призвал республиканцев отклонить законопроект, включающий в себя помощь Украине

Законопроект включает в себя как помощь Украине, Израилю и помощь другого вида, так и иммиграционные реформы.

"Не будьте дураками!!! Нам нужен отдельный законопроект о границе и иммиграции. Это не может быть связано с иностранной помощью в любой форме и виде" - сообщил Трамп, который баллотируется в президенты и пытается лишить президента Джо Байдена крупной законодательной победы перед ноябрьскими выборами.

В воскресенье сенаторы представили жесткие иммиграционные законопроекты, включающие значительные ограничения, которые Байден пообещал подписать.

Законопроект охватывает 118,3 миллиарда долларов, из которых 60 миллиардов долларов предназначены для Украины, 14 миллиардов долларов - для Израиля, 10 миллиардов долларов - для гуманитарной помощи, почти 5 миллиардов долларов - для партнеров по Азиатско-Тихоокеанскому региону, включая Тайвань, и 20 миллиардов долларов - на укрепление границ.

Законопроект включает в себя большое количество мероприятий, против которых демократы обычно строго бы возражали, например, ограничение свободы действий президента по приему беженцев по гуманитарным соображениям и ускорение процесса депортации. Он также не включает ни одного из приоритетов, на которых обычно настаивают демократы, например, путь к гражданству для примерно 11 миллионов мигрантов, живущих в США без действительных документов.

Однако Трамп имеет большое влияние на республиканцев в Палате представителей и неоднократно призывал их отклонить законопроект, тем самым лишив Байдена и его демократов политической победы в преддверии ноябрьских выборов.

"Этот законопроект - прекрасный подарок для демократов", - добавил Трамп.

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