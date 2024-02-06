Лукашенко разрешил военным стрелять в граждан

По факту гибели Шутова уголовное дело так и не возбудили, а вскоре сам погибший и его друг Александр Кордюков стали обвиняемыми - им вменялось в вину покушение на убийство представителей силовых структур. В итоге Шутов был признан виновным без назначения наказания, а Кордюков, ставший свидетелем выстрела в своего приятеля, был осужден на 10 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

За все время протестов в Беларуси были задержаны, по данным правозащитников, более 25 тысяч человек, многие из которых получили травмы при задержании, были подвергнуты пыткам и издевательствам. Несколько человек погибли. Несколько тысяч оказались в тюрьмах по различным обвинениям, связанным с протестами, и находятся в них до сих пор. В связи с жестоким подавлением протестов и фальсификациями на выборах страны ЕС и США ввели санкции против белорусских чиновников и ряда предприятий.