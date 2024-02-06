В Валмиерском крае изъяты, возможно, поддельные одежда и обувь. Их продавали через соцсети

Летом прошлого года Государственная полиция получила информацию о человеке, который регулярно распространял, возможно, поддельную одежду и обувь. Лицо организовало торговлю товарами в одной из соцсетей.

В ходе проверки выяснилось, что лицо в соцсетях долгое время торгует товарами популярных брендов. В январе этого года в ходе целенаправленной работы полиция в Валмиерском крае изъяла 209 единиц, возможно, поддельной одежды, 13 сумок, 200 пар обуви, 147 пар носков и нижнее белье. Все изъятые товары соответствовали товарам различных популярных брендов, таких как Nike, Adidas, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess и др.

Начат административный процесс. За регулярную и длительную торговлю подделками под популярные бренды физическому лицу грозит денежный штраф от шести до 40 штрафных единиц, а юридическому - от 280 до 2800 штрафных единиц.

Назначена экспертиза, продолжается расследование в рамках административного процесса.

Если после экспертизы владельцы брендов посчитают, что им нанесен существенный ущерб, можно будет возбудить уголовный процесс.

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