Совет по этике СМИ: сравнение нацменьшинств со свиньями недопустимо

Совет по этике СМИ посчитал, что колонка была написана под влиянием эмоций. Совет отметил, что автор может "использовать яркие формы выражения и провоцировать", но при этом отмечает, что автору следует придерживаться границ допустимого.

"Однако существуют границы, за пределами которых публикация теряет журналистские качества и превращается в выплеск эмоций, который в основном не освещает и разъясняет тему, а грубо задевает часть читателей.

В данном случае в публикации заметна дегуманизация, призывы к дискриминации, обобщения, предрассудки, несоразмерные оскорбления - набор признаков языка ненависти", - цитирует Rus.LSM решение Совета по этике СМИ.

Совет также отметил и роль редакции, которая должна была оценить текст автора в соответствии с профессиональными стандартами. Совет обратил внимание на то, что часто достаточно небольших изменений, чтобы высказать мысль без языка вражды.

Совет посчитал, что в этом случае редакция не справилась со своими обязанностями.