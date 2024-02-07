Совет по этике СМИ: сравнение нацменьшинств со свиньями недопустимо

В декабре прошлого года журналист Армандс Пуче на сайте LA.lv опубликовал колонку о школах национальных меньшинств в Латвии. В ней он использовал образ свиней. Во вторник, 6 февраля, Совет по этике СМИ решил, что эта колонка нарушает Кодекс этики, в том числе пункт, который запрещает разжигание ненависти. Об этом сообщает портал Rus.LSM.
Совет по этике СМИ посчитал, что колонка была написана под влиянием эмоций. Совет отметил, что автор может "использовать яркие формы выражения и провоцировать", но при этом отмечает, что автору следует придерживаться границ допустимого.
"Однако существуют границы, за пределами которых публикация теряет журналистские качества и превращается в выплеск эмоций, который в основном не освещает и разъясняет тему, а грубо задевает часть читателей.
В данном случае в публикации заметна дегуманизация, призывы к дискриминации, обобщения, предрассудки, несоразмерные оскорбления - набор признаков языка ненависти", - цитирует Rus.LSM решение Совета по этике СМИ.
Совет также отметил и роль редакции, которая должна была оценить текст автора в соответствии с профессиональными стандартами. Совет обратил внимание на то, что часто достаточно небольших изменений, чтобы высказать мысль без языка вражды.
Совет посчитал, что в этом случае редакция не справилась со своими обязанностями.
Согласно бумагам, Совет по этике СМИ констатировал, что редакция, опубликовав статью журналиста Арманда Пуче, нарушила несколько пунктов Кодекса этики, в том числе пункт, который запрещает разжигание ненависти.
Пункт Кодекса этики
"СМИ следят за тем, чтобы в публикуемых материалах и комментариях читателей не было языка ненависти, призывов к насилию и других запрещенных законом действий. При обнаружении таких несоответствий их необходимо как можно быстрее устранять, в том числе путем внедрения механизмов саморегулирования", - приводит Rus.LSM пункт из Кодекса этики.
По данным Rus.LSM, ранее Служба государственной безопасности (VDD) не усмотрела в этой статье признаков преступного деяния.
В Совет по этике СМИ входят 49 членов, которые представляют все формы и виды СМИ, а также три ассоциированных члена, которые связаны с отраслью СМИ.
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