В Чили продолжает расти число погибших от лесных пожаров

Пожары в регионе Вальпараисо стали самой разрушительной катастрофой в Чили после землетрясения 2010 года. Власти полагают, что некоторые пожары могли возникнуть намеренно.

Президент Чили Габриэль Борич во время посещения опустошенного пламенем региона объявил, что мебель, использованная на Панамериканских играх 2023 года, будет передана в дар пострадавшим. Он также объявил, что правительство покроет расходы на воду для 9200 пострадавших домохозяйств.

Пожары начались в пятницу, 2 февраля, на морском курорте Винья-дель-Мар. Из-за засухи и сильного ветра пламя быстро распространилось по обширной территории, охватив тысячи гектаров.

Музыкальный фестиваль в Винья-дель-Мар, на котором традиционно принимают участие крупнейшие латиноамериканские звезды, был отменен.

ООН выразила соболезнования и пообещала помочь Чили. Тем временем Габриэль Борич поблагодарил президента США Джо Байдена за его важную поддержку после катастрофы.

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