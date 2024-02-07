Американский телеведущий возьмет интервью у Путина

"Это неправильно. Жители США имеют право знать все о войне, к которой они причастны. А мы имеем право рассказать об этом, потому что мы тоже американцы. Свобода слова - наше право. Мы рождены с правом говорить то, во что верим", - заявил он.

Помимо этого, телеведущий сказал, что самостоятельно оплатил дорогу в РФ и не получал какой-либо поддержки от властей. Также он добавил, что заручился поддержкой владельца соцсети Х Илона Маска. По его словам, тот пообещал не блокировать интервью и не мешать его распространению в микроблоге. Когда выйдет интервью, Карлсон не уточнил.

Как пишет "Медуза", Такер Карлсон вел собственное политическое ток-шоу на канале Fox News. Телеведущий известен спорными, дискриминационными или конспирологическими заявлениями. Он яростно критиковал помощь США Украине и выступал с пророссийских позиций. В апреле 2023 года компания Fox News разорвал контракт с Карлсоном без объяснения причин, после чего он запустил собственное шоу в соцсети X, а затем и на сайте с подпиской. Видео с заявлениями Карлсона регулярно появляются в эфире российских пропагандистских госканалов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!