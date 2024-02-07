Американский телеведущий возьмет интервью у Путина

Популярный американский телеведущий Такер Карлсон подтвердил, что приехал в Москву, чтобы взять интервью у президента России и военного преступника Владимира Путина. Об этом журналист сообщил в микроблоге X.
В опубликованном видео Карлсон заявил, что решил поговорить с российским диктатором, т.к. большинство американцев не знают, что "на самом деле происходит" в РФ и Украине.
Так, Карлсон назвал войну в Украине катастрофой, из-за которой погибли сотни тысяч людей. При этом ведущий добавил, что долгосрочные последствия войны будут еще значительнее, война уже изменила мировые военные и торговые альянсы, а экономическая система, обеспечивавшая благополучие Запада, переживает развал. "Это не маленькие изменения. Они определят жизни наших внуков", - сказал Карлсон.
Телеведущий также добавил, что большая часть мира осознает происходящее, в отличие от жителей англоязычных стран, потому что "никто не сказал им правды". За это, по словам Карлсона, несут ответственность западные СМИ, которые "врут своим читателям и зрителям".
Так, Карлсон заявил, что интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые брали западные СМИ, больше походили на напутственную речь. "Это не журналистика. Это государственная пропаганда", - заявил телеведущий, обвинив коллег в том, что никто из них не поговорил поговорить с "президентом другой страны, вовлеченной в конфликт".
"Это неправильно. Жители США имеют право знать все о войне, к которой они причастны. А мы имеем право рассказать об этом, потому что мы тоже американцы. Свобода слова - наше право. Мы рождены с правом говорить то, во что верим", - заявил он.
Помимо этого, телеведущий сказал, что самостоятельно оплатил дорогу в РФ и не получал какой-либо поддержки от властей. Также он добавил, что заручился поддержкой владельца соцсети Х Илона Маска. По его словам, тот пообещал не блокировать интервью и не мешать его распространению в микроблоге. Когда выйдет интервью, Карлсон не уточнил.
Как пишет "Медуза", Такер Карлсон вел собственное политическое ток-шоу на канале Fox News. Телеведущий известен спорными, дискриминационными или конспирологическими заявлениями. Он яростно критиковал помощь США Украине и выступал с пророссийских позиций. В апреле 2023 года компания Fox News разорвал контракт с Карлсоном без объяснения причин, после чего он запустил собственное шоу в соцсети X, а затем и на сайте с подпиской. Видео с заявлениями Карлсона регулярно появляются в эфире российских пропагандистских госканалов.
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