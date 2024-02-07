Омбудсмен рекомендует разработать принципы по оценке сексуального поведения детей

Омбудсмен Юрис Янсонс рекомендует Министерству благосостояния разработать адаптированные для Латвии руководящие принципы оценки сексуального поведения детей, заявила в среду СМИ представитель Бюро омбудсмена Рута Силиня на презентации заключения омбудсмена о вопросах полового воспитания детей в Латвии.
Разработаны два заключения: одно касается методических материалов для профессионалов по оценке сексуального поведения, причиняющего вред детям, а второе - анализа книг для детей.
Янсонс пришел к выводу, что профессионалам, работающим с детьми, не хватает соответствующих нормативным актам методических материалов для оценки сексуального поведения детей и распознавания вредного сексуального поведения, так как государство при разработке таких материалов очень пассивно. Информационный вакуум пытаются заполнить неправительственные организации (НПО), но омбудсмена беспокоит то, что материалы НПО не адаптированы к правовой системе Латвии.
Как поясняет правозащитник, речь идет о переведенной обществом Papardes zieds книге "Система флагов SENSOA: как реагировать на сексуальное поведение детей и молодежи". По оценке омбудсмена, книгу можно использовать как инструмент для дискуссий, но не как единый методический материал для профессионалов. Руководитель детского отдела Бюро омбудсмена Лайла Гравере говорит, что материал не соответствует государственным нормативным актам и способствует вредному поведению детей.
На просьбу объяснить выводы омбудсмена Гравере в качестве примеров привела пару советов из книги. Так, в Латвии считается, что порнография вредна для детей, и, согласно нормативным актам, порнографические материалы запрещены для ребенка, однако в упомянутом методическом материале содержится совет, который, по ее мнению, способствует вредному поведению ребенка.
"Например, если ребенок в детском доме прикрепил к стене в комнате плакаты порнографического характера, то профессионал должен сказать ребенку, что плакаты нужно снять, обосновав это тем, что на эти изображения не должны смотреть другие, кто их видеть не хочет. Ребенок сам может рассматривать их, но так, чтобы другие этого не видели. В правовой системе Латвии такой совет неприемлем. По сути, он побуждает ребенка продолжать эту вредную практику, лишь скрывая ее от окружающих", - отметила Гравере.
Кроме того, в книге встречаются советы, которые не воспитывают ребенка для самостоятельной жизни в обществе, например, по вопросам публичного обнажения. По мнению Гравере, дети должны обучаться нормам поведения, так как в более позднем возрасте за публичное обнажение в Латвии предусмотрено административное наказание.
Омбудсмен рекомендует Министерству благосостояния разработать адаптированные к латвийской ситуации руководящие принципы и алгоритмы оценки сексуального поведения детей, а Центру защиты детей - оптимизировать потенциал оценки соответствия образовательных, информационных или иных материалов актам по защите прав детей и при констатации несоответствующего содержания незамедлительно действовать, чтобы права детей соблюдались.
Министерству образования и науки, а также Министерству здравоохранения омбудсмен рекомендует обеспечить детям доступное качественное и соответствующее возрасту сексуальное образование.
Госучреждениям рекомендовано не допускать использования упомянутой системы флагов при работе с детьми, не достигшими 16 лет, поскольку в этом возрасте еще не наступила половая зрелость и несколько упомянутых в книге советов являются вредными или даже могут противоречить 160-й статье Уголовного закона о сексуальном насилии. В свою очередь, обществу Papardes zieds омбудсмен рекомендует не проводить обучение специалистов для работы по этому методу.
Говоря о материалах, которые не предназначены для профессионалов, но касаются сексуального здоровья, омбудсмен отметил, что, согласно закону о правах детей, они не должны пропагандировать жестокое поведение, насилие, порнографию, однако в целом никаких других установленных вне закона ограничений быть не должно, поскольку такая литература трактуется как художественная и защищена закрепленной в Конституции свободой слова.
При этом омбудсмен подчеркивает, что различного рода информация соответствует разному возрасту, поэтому он предлагает классифицировать детские книги по возрасту, как это уже происходит с фильмами. Родители могут не учитывать эти указания, однако имеют право быть в курсе соответствия содержания возрасту.
Кроме того, омбудсмен усматривает недостаток в том, что сейчас закон о защите прав детей более декларативен, поэтому в правовых актах следует установить ответственность за нарушение закона, а также определить термин "материал эротического характера".
Как сообщалось, сегодня омбудсмен Юрис Янсонс представил свое заключение о вопросах полового воспитания детей в Латвии.
Ранее широкие дискуссии в обществе вызвала вышедшая в издательстве Pētergailis книга "Там внизу", посвященная вопросам сексуального здоровья и предназначенная для детей младшего возраста.
В этой связи Государственная полиция начала ведомственную проверку, в ходе которой оценивала содержание книги и мотивацию издательства, а также соответствие книги нормативным актам. В ходе проверки не было выявлено нарушений норм закона об ограничении порнографии и Уголовного закона, в связи с чем было принято решение не возбуждать уголовный процесс.
Полиция также начала ведомственную проверку по факту возможных угроз в адрес переводчика книги Сигне Вишки.
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