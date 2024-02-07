Омбудсмен рекомендует разработать принципы по оценке сексуального поведения детей

"Например, если ребенок в детском доме прикрепил к стене в комнате плакаты порнографического характера, то профессионал должен сказать ребенку, что плакаты нужно снять, обосновав это тем, что на эти изображения не должны смотреть другие, кто их видеть не хочет. Ребенок сам может рассматривать их, но так, чтобы другие этого не видели. В правовой системе Латвии такой совет неприемлем. По сути, он побуждает ребенка продолжать эту вредную практику, лишь скрывая ее от окружающих", - отметила Гравере.

Кроме того, в книге встречаются советы, которые не воспитывают ребенка для самостоятельной жизни в обществе, например, по вопросам публичного обнажения. По мнению Гравере, дети должны обучаться нормам поведения, так как в более позднем возрасте за публичное обнажение в Латвии предусмотрено административное наказание.

Омбудсмен рекомендует Министерству благосостояния разработать адаптированные к латвийской ситуации руководящие принципы и алгоритмы оценки сексуального поведения детей, а Центру защиты детей - оптимизировать потенциал оценки соответствия образовательных, информационных или иных материалов актам по защите прав детей и при констатации несоответствующего содержания незамедлительно действовать, чтобы права детей соблюдались.

Министерству образования и науки, а также Министерству здравоохранения омбудсмен рекомендует обеспечить детям доступное качественное и соответствующее возрасту сексуальное образование.