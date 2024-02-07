Дидрихсоне призналась в проблемах со здоровьем

В шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") скандальный инфлюенсер и предприниматель Элина Дидрихсоне откровенно поговорила на очень личную тему - о своем женском здоровье. Ранее в социальных сетях она призналась, что ее менструальный цикл не наладился после рождения сына, что не позволяет паре завести еще одного ребенка.
Врач посоветовал ей активно заниматься спортом, что она тоже учла и уже несколько месяцев регулярно посещает тренажерный зал.
Элина говорит, что врачи не гарантировали, что она сможет забеременеть сразу, как только начнет заниматься спортом. Медики указали еще на одну возможную причину: "Мне сказали, что одна из причин в том, что ум с утра до ночи занят только работой и тем, что вокруг нее. Я поняла, что это также моя ответственность перед мужем, если мы оба хотим еще ребенка, а я не могу забеременеть, и я понимаю, что мне нужно сделать все со своей стороны".
Дидрихсоне часто осуждают за ее пищевые привычки. Она не скрывает, что критику получила и со стороны мужа, однако врач утверждает, что ее проблемы не связаны с привычками в еде. "Мне говорили это все три врача, которых я посещала. Мои анализы лучше, чем у моего мужа, милые".
Супруги решили стать большой семьей. Элина благодарна как за финансовое положение семьи, так и за отношения с мужем, и это считается важным фактором, благодаря которому семья может быть готова к пополнению. "Мы должны размножаться", - сказала Дидрихсоне.
Блогер родила сына 12 июля 2022 года, позволив следить за его появлением практически всей Латвии.
Напомним, Элина Дидрихсоне - одна из самых обсуждаемых торговцев одеждой в Латвии и инфлюенсер. На ее страницу в Instagram подписаны 110 тысяч человек.
Она неоднократно попадала в поле зрения Центра защиты прав потребителей (PTAC) и Службы государственных доходов (VID), а вместе с мужем Наурисом - в поле зрения социальной службы и Инспекции по защите прав детей.
В 2021 году Элина Дидрихсоне также участвовала в основании политической партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" и выступала под 29-м номером на выборах.
Элина и ее муж Наурис являются членами религиозной организации "Благая весть" (Prieka vēsts) и часто появляются на ее мероприятиях.
В свою очередь, в прошлом году Дидрихсоне была включена в список Forbes Latvija "30 до 30".
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