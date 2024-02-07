Дидрихсоне призналась в проблемах со здоровьем

Элина говорит, что врачи не гарантировали, что она сможет забеременеть сразу, как только начнет заниматься спортом. Медики указали еще на одну возможную причину: "Мне сказали, что одна из причин в том, что ум с утра до ночи занят только работой и тем, что вокруг нее. Я поняла, что это также моя ответственность перед мужем, если мы оба хотим еще ребенка, а я не могу забеременеть, и я понимаю, что мне нужно сделать все со своей стороны".