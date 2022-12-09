Пользователи соцсетей выразили удивление опубликованным видео инфлюенсера и предпринимателя Элины Дидрихсоне со своим сыном.
Видео ⟩ "Так делать нельзя!" В соцсетях возмущены видео Дидрихсоне с маленьким сыном
Инфлюенсер разместила в своих "сторис" в Instagram видео, на котором ее пятимесячный сын Джейсон сидит на кровати, но не может удержать равновесие и падает на одеяло. Судя по размещенному видео, это было сделано не менее четырех раз. "Надеюсь, ты улыбнулся, посмотрев на это", - пишет Дидрихсоне.
Однако подписчики Дидрихсоне в Instagram выразили скорее возмущение увиденным.
"Так делать нельзя. Позвоночник же еще мягкий", - написала одна из пользовательниц Instagram. "Это совсем не смешно", - считает пользовательница Инга. А подписчица Дидрихсоне по имени Сабина пишет: "Зачем мучить малыша, как будто игрушку? Травмируете спину".
Аналогичные мнения в комментариях написали и другие пользователи.
Заведующая Клиникой анестезиологии и реанимации Детской клинической университетской больницы Арта Барздиня поясняет: "Быстрые движения головы маленького ребенка вперед и назад, которые слабые мышцы шеи еще не способны ограничить, заставляют мозг сталкиваться с внутренними поверхностями черепа. В результате этого возможны разрывы многих мозговых сосудов".
На сайте Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) о "синдроме тряски ребенка" указано, что в первые месяцы жизни система равновесия ребенка еще развивается, из-за чего голова не способна держаться стабильно.
Возможные последствия подобной "тряски" ребенка - черепно-мозговые травмы и связанные с ними последствия (кровотечение, перелом, отек и др.) - умственная отсталость, слепота, потеря слуха, паралич, проблемы с речью и обучением, смерть, сообщается на сайте SPKC.
Как сообщалось, 12 июля Элина Дидрихсоне родила первенца.
Gada vecāki balva dodas pie ... pic.twitter.com/VSOuCifzDE— Madara🕊🇺🇦 (@mooneshe) December 9, 2022
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