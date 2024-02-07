Многомиллиардный проект близких к Путину олигархов столкнулся с серьезной проблемой

"Арктик СПГ-2" - многомиллиардный проект, который помогает России получать сжиженный природный газ. По мнению журналистов Bloomberg, "Арктик СПГ-2" - один из проектов, который наиболее сильно ощущает на себе влияние западных санкций. Проект фактически парализован, из-за чего уже осенью 2023 года было объявлено чрезвычайное положение.

Проблемы возникли с танкерами ледового класса, без которых невозможно транспортировать сжиженный природный газ в экстремальных условиях Северного Ледовитого океана.

Японская компания Mitsui OSK Lines (MOL), которая должна была транспортировать российский сжиженный природный газ, из-за санкций прекратила какие-либо обязательства по проекту. Именно поэтому проект не может ни получить заказанные танкеры, ни продать их.

"В контракте предусмотрено, что, если мы не сможем предоставить свои услуги по проекту "Арктик СПГ-2", мы должны продать наши суда россиянам. Однако из-за санкций эта сделка невозможна", - заявил глава MOL Такаси Хасимото. Он подчеркнул, что ситуация с проектом очень сложная.

"Арктик СПГ-2" - проект российской компании "Новатэк" по добыче и производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове на побережье Северного Ледовитого океана. Общая производственная мощность проекта составляет почти 20 миллионов тонн, а его стоимость - около 16 миллиардов долларов.

Что касается компании "Новатэк", то она принадлежит олигархам Михельсону и Тимченко, которых считают близкими к Путину.

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