KNAB побывал в Резекненской думе. В чем подозревается отстраненный от должности Барташевич?

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) подозревает отстраненного от должности мэра Резекне Александра Барташевича в разглашении не подлежащей разглашению информацию, не являющейся государственной тайной.

KNAB подозревает, что отстраненный от должности мэр, руководствуясь личными мотивами, поручил сотруднице самоуправления получить информацию из доступной ей по работе базы данных. KNAB не прокомментировал агентству LETA, связана ли эта информация со строительными проектам и братом отстраненного мэра.

Сотрудница передала информацию Барташевичу, который раскрыл ее члену семьи для личного пользования.

KNAB возбудил уголовное дело 20 декабря прошлого года. В статусе лица, имеющего право на защиту, находятся три человека. Ни к одному лицу не применялись какие-либо принудительные меры, связанные с лишением свободы. Досудебное расследование продолжается. KNAB не комментирует, является ли Барташевич подозреваемым или лицом, против которого начат уголовный процесс.

Представитель самоуправления Наталия Юпатова сообщила агентству LETA, что сотрудники KNAB прибыли в мэрию Резекне во вторник утром и запросили в центральной администрации некоторые документы. Запрошенные документы были подготовлены и переданы, после чего сотрудники удалились.

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