Выборы в Азербайджане: Алиев предсказуемо побеждает, набирая более 93% — экзитполы

«Оппонентами» Алиева стали провластные политики, которые заседают в парламенте и никогда не критикуют президента, а напротив, на дебатах хвалят его достижения, в первую очередь — восстановление территориальной целостности.

Сам Алиев ни сейчас, ни раньше не участвовал в дебатах. Голосовал он на избирательном участке в Нагорном Карабахе в городе Ханкенди (Степанакерт), сообщила его пресс-служба.

В преддверии выборов Азербайджан на год лишили полномочий в работе ПАСЕ.

Причиной стали недавние преследования оппозиционных политиков и независимых СМИ, военные действия в сентябре 2023 в Нагорном Карабахе и отказ Баку пригласить наблюдателей Совета Европы на эти президентские выборы.

Одного из наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ не впустили в страну, когда он уже был в бакинском аэропорту имени Гейдара Алиева.

Гейдар Алиев — отец нынешнего президента Ильхама Алиева. Алиев-старший — бывший сотрудник советских органов госбезопасности, глава Азербайджанской ССР в 1969-1982 годы, а затем независимого Азербайджана — с 1993 года до своей смерти в 2003 году. Тогда Ильхам Алиев и стал новым президентом.