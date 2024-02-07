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"Латвия на первом месте" назвала лидеров партии на выборах в Европарламент

rus.tvnet.lv/LETA
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere/LETA

Лидерами партии "Латвия на первом месте" (LPV) на выборах в Европейский парламент будут депутаты Сейма Вилис Криштопанс, Линда Лиепиня и Ричард Шлесерс, следует из списка кандидатов, поданного в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Также на место в Европарламенте претендуют депутаты Сейма Рамона Петравича и Эдмундс Зивтиньш.

От LPV на место в Европарламенте претендуют старший советник фракции LPV Лига Крапане и несколько помощников депутатов Сейма - Майя Арманева, Леонтий Мороз, Йоланта Гулбе-Пашкевича, Илзе Стобова, Сигне Шванка, Марис Рукс, Сандрис Точс и Робертс Жемайтис.

В список также вошли учительница Адриана Леонора Мартинкевича, директор Medial Planet Александра Баранова, руководитель юридического отдела Nord Snus Карина Плауде и региональный менеджер Medochemie Latvia Владимир Кейданс.

Выборы в Европарламент назначены на начало июня.

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