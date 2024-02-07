"Латвия на первом месте" назвала лидеров партии на выборах в Европарламент

Лидерами партии "Латвия на первом месте" (LPV) на выборах в Европейский парламент будут депутаты Сейма Вилис Криштопанс, Линда Лиепиня и Ричард Шлесерс, следует из списка кандидатов, поданного в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).
Также на место в Европарламенте претендуют депутаты Сейма Рамона Петравича и Эдмундс Зивтиньш.
От LPV на место в Европарламенте претендуют старший советник фракции LPV Лига Крапане и несколько помощников депутатов Сейма - Майя Арманева, Леонтий Мороз, Йоланта Гулбе-Пашкевича, Илзе Стобова, Сигне Шванка, Марис Рукс, Сандрис Точс и Робертс Жемайтис.
В список также вошли учительница Адриана Леонора Мартинкевича, директор Medial Planet Александра Баранова, руководитель юридического отдела Nord Snus Карина Плауде и региональный менеджер Medochemie Latvia Владимир Кейданс.
Выборы в Европарламент назначены на начало июня.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!