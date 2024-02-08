Доплатил за посылку 4,60 – лишился 14 372 евро. Полиция Эстонии наглядно показала, как работают мошенники

Жертва мошенничества. Иллюстративное фото. Фото: Mikhail Nilov / Pexels

Потерпевшему по имени Оскар позвонил человек, говоривший на русском языке. Звонивший утверждал, что Оскар должен сегодня явиться в отделение полиции. Мошенник говорил о краже данных и сказал, что отправит через приложение Viber фотографию разыскиваемого лица, который украл данные Оскара, а также фотографию своего удостоверения сотрудника полиции. Когда Оскар задал уточняющие вопросы, мошенник разозлился и прервал звонок.

Светлана получила звонок на русском языке с вопросом, видела ли она электронное письмо о необходимости явиться в полицейский участок. Когда Светлана начала разговаривать с собеседником на эстонском языке, звонивший отключился.

39-летний мужчина сообщил, что покупатель, откликнувшийся на его объявление на okidoki, хотел совершить покупку с отправкой через автомат Itella. Мошенник отправил ему подтверждающую ссылку Itella, мужчина нажал на нее, ввел свои пароли, после чего с его счета было снято 777 евро.

Жителю поселка Клоога в Харьюмаа поступил звонок якобы от сотрудника службы безопасности, который сказал, что мошенники хотят снять деньги с его счета. Для остановки операции звонившему нужно было загрузить приложение AnyDesk на свой смартфон. Ущерб от мошенничества составил 10 043,60 евро.

Не стоит терять бдительность, чтобы вы или ваши близкие не стали жертвами

По данным полиции, каждый год жертвами мошенников становятся примерно 1500 человек, а общий причиненный им ущерб исчисляется миллионами. Также полиция получает в год около 20 000 сообщений о мошенничестве, когда злоумышленники пытаются кого-то обмануть, к счастью - безуспешно. Больше всего людей оказываются в Эстонии обманутыми в ходе телефонного мошенничества. Жертвами становятся также при инвестировании и через фишинговые ссылки, отправленные по смс или в окне чата.

"Жертвой может стать любой. За этим мошенничеством стоят организованные преступные группировки, которые ведут свою деятельность не в Эстонии. Но защитить себя от мошенников можно, например, если не вводить свои пин-коды по просьбе звонящего, и не вводить данные банковских карт на сайте, куда вы попали, нажав на ссылку", - сказала капитан полиции Маарья Пунак.

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