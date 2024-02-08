В День безопасного интернета, 6 февраля, на странице Департамента полиции и погранохраны Эстонии в социальной сети Facebook публиковались сообщения о мошенничествах, о которых полиция была уведомлена с начала этого года. Марафон продлился 12 часов, пишет Rus.Postimees.
Доплатил за посылку 4,60 – лишился 14 372 евро. Полиция Эстонии наглядно показала, как работают мошенники
За 37 дней этого года жертвами мошенников стали почти сто человек, общий ущерб составил около 400 000 евро. Кроме того, 130 человек сообщили в полицию о попытках мошенничества, с которыми они столкнулись по телефону, СМС, в чате или просто через интернет. Этим людям удалось сохранить самообладание и не стать потерпевшими.
Некоторые примеры совершенных или неудавшихся мошенничеств
Житель Маарду получил звонок от предполагаемого сотрудника клиентской службы Swedbank, который утверждал, что кто-то пытался оформить на его имя кредит. Получатель звонка подтвердил коды безопасности с помощью Smart-ID, снял деньги со счета и передал их курьеру. Ущерб от мошенничества составил 4550 евро, к суммам кредита добавляются возможные обязательные проценты по кредиту.
21-летняя женщина сообщила, что ей позвонили якобы из банка с уведомлением, что на ее имя хотят взять кредит. По указаниям мошенника жертва взяла кредит, сняла деньги из банка и отправила их почтой в Румынию.
Был получен звонок на английском языке от человека, который представился норвежским полицейским. Он утверждал, что адресат участвовал в отмывании денег и с помощью его ИД-карты было совершено мошенничество. Тот, кому звонили, повесил трубку.
Житель волости Йыэляхтме в Харьюмаа увидел в Instagram рекламу, предлагающую возможность инвестирования. Он оставил свои контакты на веб-сайте и через пару дней получил звонок с инструкциями по регистрации на торговой платформе xtradesness. Потерпевший совершил несколько переводов и позже не смог вернуть свои деньги на счет. Ущерб составил 3130 евро.
Житель Эстонии получил сообщение, в котором утверждалось, что с его посылкой возникла проблема и необходимо обновить его данные. Он понял, что сообщение было не от Omniva и связался с логистической фирмой. Та подтвердила, что это мошенничество.
Житель Таллинна получил сообщение, в котором говорилось, что доставка его посылки приостановлена из-за отсутствия номера дома. В сообщении была ссылка на веб-сайт, на котором нужно было ввести имя, домашний адрес, город, номер телефона и данные банковской карты. Ущерб от мошенничества составил 310 евро.
Житель Рапламаа получил электронное письмо по поводу таможенной декларации, в котором утверждалось, что необходимо доплатить 4,60 евро. Он нажал на ссылку в письме и ввел данные банковской карты. Ущерб от мошенничества составил 14 372 евро.
Житель Таллинна получил звонок от якобы оператора Tele2, который сообщил, что банковский счет под угрозой и нужно действовать быстро. Ему предложили скачать программу AnyDesk и подтвердить транзакции PIN-кодами. Ущерб составил 14 267 евро.
Житель Таллинна получил звонок от мошенников, которые утверждали, что работают в полиции и в банке. Собеседнику сказали, что кто-то пытается взять кредит по доверенности и для предотвращения этого необходимо предоставить личный код, имя пользователя интернет-банка и пароли Smart-ID. Ущерб составил 10 004 евро.
Потерпевшему по имени Оскар позвонил человек, говоривший на русском языке. Звонивший утверждал, что Оскар должен сегодня явиться в отделение полиции. Мошенник говорил о краже данных и сказал, что отправит через приложение Viber фотографию разыскиваемого лица, который украл данные Оскара, а также фотографию своего удостоверения сотрудника полиции. Когда Оскар задал уточняющие вопросы, мошенник разозлился и прервал звонок.
Светлана получила звонок на русском языке с вопросом, видела ли она электронное письмо о необходимости явиться в полицейский участок. Когда Светлана начала разговаривать с собеседником на эстонском языке, звонивший отключился.
39-летний мужчина сообщил, что покупатель, откликнувшийся на его объявление на okidoki, хотел совершить покупку с отправкой через автомат Itella. Мошенник отправил ему подтверждающую ссылку Itella, мужчина нажал на нее, ввел свои пароли, после чего с его счета было снято 777 евро.
Жителю поселка Клоога в Харьюмаа поступил звонок якобы от сотрудника службы безопасности, который сказал, что мошенники хотят снять деньги с его счета. Для остановки операции звонившему нужно было загрузить приложение AnyDesk на свой смартфон. Ущерб от мошенничества составил 10 043,60 евро.
Не стоит терять бдительность, чтобы вы или ваши близкие не стали жертвами
По данным полиции, каждый год жертвами мошенников становятся примерно 1500 человек, а общий причиненный им ущерб исчисляется миллионами. Также полиция получает в год около 20 000 сообщений о мошенничестве, когда злоумышленники пытаются кого-то обмануть, к счастью - безуспешно. Больше всего людей оказываются в Эстонии обманутыми в ходе телефонного мошенничества. Жертвами становятся также при инвестировании и через фишинговые ссылки, отправленные по смс или в окне чата.
"Жертвой может стать любой. За этим мошенничеством стоят организованные преступные группировки, которые ведут свою деятельность не в Эстонии. Но защитить себя от мошенников можно, например, если не вводить свои пин-коды по просьбе звонящего, и не вводить данные банковских карт на сайте, куда вы попали, нажав на ссылку", - сказала капитан полиции Маарья Пунак.
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