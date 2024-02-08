Видео ⟩ Передача: Мангальсала покрыта потенциально опасным для здоровья веществом

В среду, 7 февраля, потенциальную угрозу для окружающей среды и здоровья населения уже покрыл снег.

Хозяйство Яниса находится рядом с одним из причалов на Мангальсале, где предпринимательскую деятельность ведут несколько фирм, в том числе и предприятие по погрузке и разгрузке грузов MT Osta.

В воскресенье, 4 февраля, мужчина сразу связался с оперативной дежурной службой Государственной службы среды. После длительного разговора служба все же направила на улицу Траулеру провести проверку, которая выявила нарушения.

В ходе проверки были выявлены нарушения о несоблюдении условий разрешения на портовом предприятии. Нарушение было выявлено в отношении высот торфяных штабелей, из-за чего начат административный процесс. В рамках административного процесса Государственная служба среды не вправе предоставлять подробную информацию о ходе административного процесса.

Служба также добавила, что на конкретной территории деятельность ведут два предприятия, ответственность которых будет выясняться в рамках административного процесса. Оба предприятия в предыдущие периоды подвергались административному наказанию за различные нарушения.

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