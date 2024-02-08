Видео ⟩ Передача: Мангальсала покрыта потенциально опасным для здоровья веществом

Житель Мангальсалы Янис показывает передаче телеканала TV3 Bez tabu сделанные три дня назад фотографии, на которых, еще до большого снега, весь двор, припаркованные во дворе автомобили, а также крыша теплицы усеяны заметным слоем коричневого вещества.
В среду, 7 февраля, потенциальную угрозу для окружающей среды и здоровья населения уже покрыл снег.
Хозяйство Яниса находится рядом с одним из причалов на Мангальсале, где предпринимательскую деятельность ведут несколько фирм, в том числе и предприятие по погрузке и разгрузке грузов MT Osta.
В воскресенье, 4 февраля, мужчина сразу связался с оперативной дежурной службой Государственной службы среды. После длительного разговора служба все же направила на улицу Траулеру провести проверку, которая выявила нарушения.
В ходе проверки были выявлены нарушения о несоблюдении условий разрешения на портовом предприятии. Нарушение было выявлено в отношении высот торфяных штабелей, из-за чего начат административный процесс. В рамках административного процесса Государственная служба среды не вправе предоставлять подробную информацию о ходе административного процесса.
Служба также добавила, что на конкретной территории деятельность ведут два предприятия, ответственность которых будет выясняться в рамках административного процесса. Оба предприятия в предыдущие периоды подвергались административному наказанию за различные нарушения.
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