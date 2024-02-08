Кто такой Такер Карлсон и почему Путин выбрал его для интервью?

«Интервью, которые Зеленский дает в США, не являются традиционными интервью, это — хвалебные оды, специально разработанные для того, чтобы усилить требования Зеленского, чтобы США еще глубже ввязались в войну в Восточной Европе и заплатили за нее. Это не журналистика. Это правительственная пропаганда самого отвратительного толка», — писал Карлсон в соцсети Х.

Однако было бы наивным думать, что российскому президенту просто захотелось поговорить с человеком, разделяющим его взгляды и «традиционные ценности» (о преимуществах которых Карлсон тоже часто рассуждает), замечает New York Times.

«Беседуя с Карлсоном, Путин, скорее всего, стремится воспользоваться уникальной возможностью: шансом обратиться к потенциально сочувствующей аудитории в Соединенных Штатах», — пишет издание.

«Большинство американцев понятия не имеют, почему Путин вторгся в Украину и каковы его цели сейчас, — сказал Карлсон в записанном в Москве видеоролике, рекламирующем интервью. — Вы никогда не слышали его голоса. Это неправильно. Американцы имеют право знать все о войне, в которой они замешаны, и мы имеем право рассказать им об этом».

Однако можно предположить, что Владимиром Путиным движут и более серьезные мотивы.

Зачем это Путину?

В последние месяцы и в околокремлевских кругах, и в западной прессе не раз обсуждался вопрос о том, что Россия, а вернее, сам Путин созрел для переговоров.