Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев сообщил, что было проверено 60 тыс. подписей в поддержку Надеждина из представленных им 104 734. В этих подписях было найдено 9147 подписей, признанных недействительными.

В частности, Булаев заявил, что среди подписей в поддержку Надеждина было обнаружено 11 подписей умерших людей.

В итоге достоверными были признаны 95 587 подписей.

Ранее Надеждин заявлял, что в случае недопуска он собирается бороться за это право, в том числе и через суд.

Напомним, что Борис Надеждин выступает против политики Владимира Путина и за окончание войны в Украине.

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