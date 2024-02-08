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Бориса Надеждина не допустили на выборы президента России (2)

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Борис Надеждин на заседании ЦИК
Борис Надеждин на заседании ЦИК Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) засчитала Борису Надеждину лишь 95,5 тыс. подписей, что на 4,5 тыс. меньше необходимого. В связи с этим ЦИК принял решение не допустить Надеждина до выборов президента России.

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев сообщил, что было проверено 60 тыс. подписей в поддержку Надеждина из представленных им 104 734. В этих подписях было найдено 9147 подписей, признанных недействительными. 

В частности, Булаев заявил, что среди подписей в поддержку Надеждина было обнаружено 11 подписей умерших людей.

В итоге достоверными были признаны 95 587 подписей.

Ранее Надеждин заявлял, что в случае недопуска он собирается бороться за это право, в том числе и через суд.

Напомним, что Борис Надеждин выступает против политики Владимира Путина и за окончание войны в Украине.

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