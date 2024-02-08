Фото ⟩ В Эстонии на Таллиннской окружной дороге 11 машин попали в ДТП

По предварительным данным, столкнулись 11 автомобилей. Движение в направлении Таллинна перекрыли, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

Старший комиссар Сандер Лейнберг побывал на месте происшествия. "Пострадавших пока нет. Сегодня около 7:50 произошла цепная авария. По первоначальным данным, столкнулись 11 машин, и теперь дорога в сторону Ласнамяэ закрыта. Дороги очень скользкие, ехать со скоростью 100 км/ч не нужно", - отметил Лейнберг, выступая на радио Kuku.

"Изначально создалось впечатление, что скорость была выбрана неправильно", - сказал Лейнберг о причинах аварии. Он добавил, что движение может восстановиться лишь через несколько часов, так как на место происшествия необходимо вызывать буксир.

Около 11:00 Лейнберг сообщил Postimees, что в ДТП никто не пострадал и речь идет о страховом случае. "На месте работают полицейские, спасатели и сотрудники скорой помощи. Полицейские установили, что водители были трезвы, у них есть права. По первоначальным данным, дороги были скользкими, но точная причина аварии еще устанавливается", - добавил он.

Объезд на Таллиннской окружной дороге для тех, кто движется в направлении Нарвы, организовали через Лагеди и Лоо. Тем, кто ехал в сторону Таллинна, рекомендовали въезжать в город по шоссе Таллинн - Тарту через Юлемисте.

Департамент транспорта призвал участников дорожного движения учитывать, что зимние дорожные условия переменчивы, поэтому следует выбирать стиль вождения, соответствующий им.

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