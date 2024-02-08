Кирштейнс нашел, с кем баллотироваться на выборы в Европарламент

Кирштейнс сообщил агентству LETA, что будет лидером списка.

Он назвал свое участие в выборах "тренировкой", так как в списке будет много молодых людей, которые ранее не работали в Сейме. По словам Кирштейнса, он намерен "обучить" их и поделиться своими знаниями, чтобы "полностью изменить всю систему" на предстоящих в 2026 году парламентских выборах. Сам Кирштейнс не намерен снова баллотироваться в парламент.

Политик отметил, что спустя 35 лет после первого съезда Движения за национальную независимость Латвии (ДННЛ) прозвучавший на нем призыв приблизиться к довоенной демографической структуре, увеличив долю латышей хотя бы до 70%, все еще остается мечтой. Кирштейнс считает, что ни одна из проблем Латвии не может быть решена партиями, имеющими в Сейме не более 10-15 депутатов".

"Латыши до сих пор живут в условиях нерешенных последствий советской оккупации и чувствуют себя уязвимыми в своей собственной стране. В крупных городах большинство сотрудников правоохранительных органов - нелатыши, а земессарги лишены права поддерживать порядок без разрешения полиции. Судебная система до сих пор не очищена от бывших агентов КГБ и тех, кто судил антисоветских активистов", - говорит Кирштейнс.

Политик призывает к "открытым переговорам и поиску причин" растущего отчуждения между властью и обществом, из-за которого страна отстает от ближайших соседей.

По словам Кирштейнса, голосуя за вступление в ЕС, никто не мог представить себе "повсеместное ограничение свободы слова, преувеличенную политкорректность, открытие границ для представителей чуждых цивилизаций и неограниченную продажу иностранцам наших природных богатств - земли и лесов".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!