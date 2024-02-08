"Застой": Общественные организации требуют независимой оценки работы KNAB

После короткого вводного выступления начальник KNAB исчез, хотя ранее обещал организаторам конференции принять участие и в дискуссии. "В последний момент сообщил, что не будет участвовать", - вспоминает руководитель общества за открытость Delna Инесе Тауриня.

В последние годы латвийский результат действительно демонстрирует стагнацию в составленном Transparency International международном индексе, который измеряет восприятие частным сектором коррупции в публичном секторе.

В прошлом году мы впервые достигли порога в 60 пунктов, но он по-прежнему намного ниже уровня, который был в Эстонии еще десять лет назад. И это отстает от целей, определенных Национальным планом развития: в этом году следует достичь 64 пунктов, через три года - 67. У Латвии медленный прогресс, так как не введены решительные меры, которые бы способствовали политической честности, сокращению растраты публичных ресурсов и повышению интеграции бизнеса, говорит Тауриня.

"KNAB должно быть главной опорой антикоррупционной политики в стране со значительным влиянием на все перечисленные сферы, однако в последние годы этого не наблюдается", - отмечает Delna. Политическая воля в деле достижения более стремительного прорыва в борьбе с коррупцией не была велика, согласна и ведущий исследователь центра общественной политики Providus" Лига Стафецка.

Обе подчеркивают, что необходимо провести внешнюю оценку достигнутых KNAB результатов. Годовые отчеты KNAB также показывают, что под руководством Страуме бюро немного увеличило количество возбужденных уголовных процессов, но количество переданных к уголовному преследованию дел осталось практически тем же, что и ранее.

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