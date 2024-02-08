Видео ⟩ Жители Дарзциемса возмущены: у жилого дома установили платную парковку

Жители рижского микрорайона Дарзциемс столкнулись с неприятными изменениями - раньше жители могли парковать свой транспорт у подъездов, но теперь возле домов установлены дорожные знаки, которые запрещают стоянку автомобилей на территории без разрешения EuroPark, сообщает Bez tabu.
Стоимость парковки автомобиля на один час составляет 75 центов, на 24 часа – 3 евро 50 центов. Штраф за неоплату составляет 30 евро.
"У нас двое детей, жена пока не работает. Я единственный кормилец, когда снимал здесь квартиру, не ожидал, что мне придется каждый месяц платить значительную сумму за парковку. Это ненормально. Тот факт, что земля под многоквартирным домом вообще принадлежит кому-то другому, - это безумие. Это надо расследовать, виновные должны понести наказание", - говорит житель дома Дмитрий.
Установку дорожных знаков координировала Рижская дума, которая, после возражений жителей все-таки потребовала демонтировать неправильно установленные знаки.
Член правления EuroPark утверждает, что указанная территория - это двор, а не парковка. При этом каждый желающий может оставить свой автомобиль на платной стоянке.
Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)
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