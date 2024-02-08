Видео ⟩ Жители Дарзциемса возмущены: у жилого дома установили платную парковку

"У нас двое детей, жена пока не работает. Я единственный кормилец, когда снимал здесь квартиру, не ожидал, что мне придется каждый месяц платить значительную сумму за парковку. Это ненормально. Тот факт, что земля под многоквартирным домом вообще принадлежит кому-то другому, - это безумие. Это надо расследовать, виновные должны понести наказание", - говорит житель дома Дмитрий.