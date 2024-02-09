Би-би-си: Я не вижу никаких изменений в позиции России, никакого намека от вас на готовность к настоящим переговорам. Но кое-что может измениться в этом году. И это не имеет прямого отношения к России. Мы знаем, что в марте Владимир Путин будет переизбран президентом подавляющим большинством голосов — так работает российская система. Но мы не знаем, кто придет в Белый дом в результате ноябрьских выборов в США. Вы в Москве ждете и надеетесь, что победит Трамп?

В.Н.: Нет. На сегодняшний день у республиканцев и демократов есть нечто общее — антироссийская повестка. Кто бы ни занял Белый дом, я не предвижу никаких изменений.

Би-би-си: То есть вы называете Дональда Трампа антироссийским [политиком]?

В.Н.: Я говорю о том, что объединяет демократов и республиканцев.

Би-би-си: Я хочу сказать, что если Дональд Трамп победит, а он железно держит в руках Республиканскую партию, то многое изменится. И, возможно, Владимир Путин верит, что эти перемены дадут ему серьезное преимущество в 2025 году.