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"Даже чаевые отобрали": эстонский Bolt Food заблокировал курьера, который нашел хитрый способ получать больше заказов (1)

Валерия Ермакова
, репортер-редактор
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Курьер Bolt Food.
Курьер Bolt Food. Фото: Tairo Lutter

Обратившийся в редакцию эстонского издания Rus.Postimees Тимур до недавнего времени работал курьером Bolt Food. Он рассказал, что обнаружил дефект в программном обеспечении курьерского приложения, что позволило ему получать непропорционально большое количество заказов и, следовательно, зарабатывать больше денег. Но радовался он недолго.

Не прошло и недели, как он узнал, что его аккаунт был заблокирован, а зарплата за неделю заморожена.

"Я работал курьером, имел карьерные успехи, нареканий в мой адрес не было. Пару недель назад я нашел такой баг (жаргонное слово в программировании, обычно обозначающее ошибку в программе - прим. ред.) в системе, который дает курьерам возможность зарабатывать больше, не используя какие-то сторонние программы. Я все делал сам, на своих двоих, - утверждает Тимур. - Я не понимаю, как они не могут отследить и понять, что не было использовано никаких сторонних программ".

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