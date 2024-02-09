Обратившийся в редакцию эстонского издания Rus.Postimees Тимур до недавнего времени работал курьером Bolt Food. Он рассказал, что обнаружил дефект в программном обеспечении курьерского приложения, что позволило ему получать непропорционально большое количество заказов и, следовательно, зарабатывать больше денег. Но радовался он недолго.
Для абонентов
"Даже чаевые отобрали": эстонский Bolt Food заблокировал курьера, который нашел хитрый способ получать больше заказов (1)
Не прошло и недели, как он узнал, что его аккаунт был заблокирован, а зарплата за неделю заморожена.